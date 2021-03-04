Социальные сети 4 марта облетел скандальный ролик, в котором кондуктор казанского автобуса № 35 унижает пенсионера. Пассажиры сняли этот диалог на видео.

Старик отказался оплатить стоимость багажа, а кондуктор заявила, что его тележка - это багаж, и пока пожилой человек не оплатит, автобус не тронется с места. Пенсионер пояснил, что возит с собой лекарства . Реакция кондуктора была шокирующей:

"Рот закрой тепло не трать, быстро плати! Проезд оплачиваем, вам государство платит!".

Ролик попал не только в поле зрения местных журналистов, но и в эфиры центральных телеканалов. На сообщение оперативно отреагировали в Ассоциации АТР республики. Там сообщили, что личность кондуктора уже установлена, сотрудника пригласили на дисциплинарную комиссию.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков заявил, что кондуктор не имела права так грубо, на повышенных тонах разговаривать с дедушкой.

Пенсионер на 35-м автобусе ездит каждый день. Он возит тележку, поскольку собирает в нее картон и возит сдавать его. Старик одинок. Вырученные средства не пропивает, а тратит на лекарства. Тележка имеет неприятный запах, и это подтверждают и пассажиры.

По этому признаку, согласно правилам пользования наземным транспортом Казани кондуктор действительно имела право отказать в проезде пассажиру, сообщили в Ассоциации АТП РТ. Но не в таком тоне и не по-хамски. Имела ли право кондуктор просить оплату за тележку? По правилам, сообщили в ведомстве, имела, но опять же не в грубой манере.