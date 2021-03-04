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Фото: инстаграм Минниханова

«С болью в сердце»: что имел в виду Минниханов, когда просил вернуть смертную казнь за наркоторговлю

04.03.2021, 18:08 87 1 prokazan.ru

По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, слова Минниханова о возвращении смертной казни за наркоторговлю нужно правильно понять. Президент обеспокоен ситуацией с наркотиками и их распространением.

«Наркозависимости подвержены молодые люди. И президент, так сказать, с болью в сердце среагировал. И если каждый день закладки находят, значит, это не останавливается. Поэтому он призвал максимально обратить внимание на борьбу с такими людьми. И как-то ужесточить наказание, где-то принять какие-то меры. Конечно, никаких прямых поручений о введении каких-то законодательных мер президент Татарстана не давал», - отметила Галимова.

Также она добавила, что для президента тема наркотиков очень болезненная. Поэтому поручил депутатам Госдумы усилить работу по истреблению этого, чтобы вопрос можно было регулировать на законодательном уровне.

К другим новостям: 

- В Татарстане на 4 марта от коронавируса умерло еще пятеро жителей. Среди них был и молодой мужчина

- У руководителя ВТОЦ Фарита Закиева проходит обыск. Юриста не пускали в квартиру. Еще и между силовиками и правозащитником произошел конфликт. 

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комментарии

Горожанин
1
04 марта 2021
18:34
А разве ты - не Президент? Возвращай дубина!!

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