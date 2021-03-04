Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» возвращается на ТНТ!

В марте самый масштабный танцевальный проект страны возобновляет съемки концертов и поиск победителя Последнего сезона

13 марта в 18.00 на телеканал ТНТ после зимнего перерыва вернется шоу «ТАНЦЫ» - в проекте стартует долгожданный этап концертов, по итогам которых определится последний победитель главного танцевального проекта страны. Лучшему танцовщику впервые за историю проекта достанутся 5 миллионов рублей, однако и путь к победе будет сложнее: в Последнем сезоне Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова набирают в команды по 8 участников. Это значит, что зрители смогут поближе познакомиться с каждым из танцовщиков, проникнуться их историями и увидеть, как они раскроются и преобразятся в постановках талантливых хореографов, для которых перерыв в проекте стал возможностью восполнить ресурс вдохновения и вернуться к работе со свежими и смелыми идеями.

В субботу, 13 марта, будет необычный выпуск шоу: в нем покажут номера тех участников, которые уже попали в команды наставников, а также дуэты танцовщиков, которым не удалось выступить на отборочных концертах из-за ситуации с коронавирусом. Места в командах еще могут получить Алина Черновская, RASH, Азиза Кондыбаева, Света Камбур, Брайэн Опоку-Аджеманг и Кирилл Зуб.

«Последний сезон в истории такого проекта как «ТАНЦЫ» по определению не может быть простым, а тут еще COVID-19 внес свои коррективы в наши планы. Осенью прошлого года мы приняли решение приостановить съемки шоу на время сложной эпидемиологической ситуации. В течение семи лет мы делаем самое масштабное танцевальное шоу на российском телевидении. И это определение — чистая математика. По количеству городов, в которых проходили кастинги всех сезонов, по количеству людей, которые на них пришли, по количеству зрителей. За свою историю «ТАНЦЫ» навсегда изменили отношение к танцевальной культуре в России, создали индустрию, в которую вовлечены десятки тысяч, для которых танцы стали делом жизни. И сейчас нас ждет кульминация — «ТАНЦЫ» возвращаются на полную мощность. Мы возобновляем съемки, чтобы вместе со зрителями узнать, кто же будет победителем Последнего сезона лучшего танцевального шоу страны» — Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «ТАНЦЫ».

«Вместе с последним сезоном с российского телевидения уходит целая эпоха, уникальное шоу, которое доказало, что танец - это искусство, а профессиональные танцовщики - это не движущаяся декорация на сцене, а самостоятельные независимые артисты. «ТАНЦЫ» интриговали и удивляли на протяжение всех сезонов. Каждый новый номер, каждый новый участник, выходивший на сцену, были особенные. Мы гордимся тем, что в истории шоу не было ни одного банального, повторяющегося или скучного номера. Точно так же будет и сейчас, когда шоу «ТАНЦЫ» вернется на ТНТ с «Последним сезоном» — Константин Обухов и Александр Романов, креативные продюсеры шоу «ТАНЦЫ».

Первый сезон шоу «ТАНЦЫ» стартовал на ТНТ в августе 2014 года и сразу же стал для зрителей особенным: здесь авангардные стили типа крампа или вакинга соседствуют с традиционными бальными танцами, сюда приходят талантливые ребята со всей страны, чтобы учиться у хореографов с мировым именем, а еще здесь самые креативные танцевальные постановки на всем российском телевидении. Шоу «ТАНЦЫ» расширило кругозор зрителей и научило их оценивать танцовщиков не по внешности, а по умениям, харизме и артистичности; а также доказало, что танцовщик и хореограф – это серьезные профессии.

Кто станет последним победителем популярного проекта и как завершится история шоу, которое внесло огромный вклад в развитие танцевальной культуры России – станет известно этой весной!

Шоу «ТАНЦЫ» - с 13 марта в 18.00 на ТНТ!