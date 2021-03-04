3 марта на 47 километре дороги Казань - Малмыж произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое госпитализированы. В сети появились кадры, отснятые очевидцами.

Напомним, что 35-летний водитель отечественной легковушки "ВАЗ-2114", следующий со стороны Ангарска в сторону Казани, не смог соблюсти безопасный скоростной режим при осуществлении обгона. В итоге он оказался на встречке и совершил столкновение с иномаркой "Хендай", которой управлял 32-летний водитель.

Водитель из отечественного авто погиб на месте, его пассажир и двое пассажиров иномарки доставлены в больницу с разными травмами.