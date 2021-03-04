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Фото: социальные сети

Появились кадры смертельной аварии на трассе в Татарстане

04.03.2021, 00:01 59 1 prokazan.ru
3 марта на 47 километре дороги Казань - Малмыж произошла авария, в результате которой один человек погиб и трое госпитализированы. В сети появились кадры, отснятые очевидцами.

Напомним, что 35-летний водитель отечественной легковушки "ВАЗ-2114", следующий со стороны Ангарска в сторону Казани, не смог соблюсти безопасный скоростной режим при осуществлении обгона. В итоге он оказался на встречке и совершил столкновение с иномаркой "Хендай", которой управлял 32-летний водитель.
 
Водитель из отечественного авто погиб на месте, его пассажир и двое пассажиров иномарки доставлены в больницу с разными травмами.
ДТП ГИБДД Дороги Татарстан
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комментарии

Гараж
0
04 марта 2021
00:50
Появились карты? Дис из зе энд, май онли френд зе энд.
Ага
0
04 марта 2021
00:55
БлиН, Гараж, да живой я. Давай метнись за водкой, чото ног не чую.
В ответ на комментарий пользователя
Появились карты? Дис из зе энд, май онли френд зе энд.
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