На сайте Следственного комитета РФ по РТ появилась информация о том, что местного жителя заподозрили в серийном насилии и убийствах. 48-летний житель Казани, по мнению следователей, совершал жестокие преступления в период с 2009 по 2017 год (на протяжении 8 лет).

Первое преступление было совершено в лесопарковой зоне в Авиастроительном районе Казани. Там нашли тело 30-летней женщины, которую изнасиловали и убили ударом по голове. Тогда на след преступника выйти не удалось. И только 11 лет спустя следователи и криминалисты в сотрудничестве с коллегами из Главного управления СК РФ и с помощью новых методик смогли "прочитать" все нюансы старых вещественных доказательств.

Данные сопоставили с биоматериалами мужчины, которые ранее полицейские изъяли у гражданина, подозреваемого в другом преступлении. ДНК совпало полностью.

Житель Казани уже задержан и дал признательные показания. Ему предъявили обвинения в убийствах, сопряженных с изнасилованиями. Установлена причастность казанца еще к 5 фактам нападений на женщин и девушек.

Жертвами "серийника" были дамы от 17 до 35 лет, двое погибли. Все преступления были совершены на территории Казани. Сейчас задержанный подробно рассказывает о каждом из совершенных преступлений.

Задержанному суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.