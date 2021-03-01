Синоптики предупреждают жителей Татарстана об очередном ухудшении погоды.

По данным Гидрометцентра, во вторник, 2 марта, на территории республики прогнозируют метель, видимость при этом ухудшится до 1 километра, а также сильный ветер. Порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -14..-19, на востоке РТ -25 градусов, в утренние часы потеплеет до -8..-13, а днем столбик термометра поднимется до +1..-4˚. На дорогах прогнозируют гололедицу. В ближайшие два дня, по предварительным прогнозам, также будет довольно тепло, но плюсовой температуры метеорологи пока больше не обещают.

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