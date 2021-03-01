Житель Казани, который порезал лапы кошке, стал фигурантом уголовного дела. Причем открывать дело правоохранители не спешили, сообщает прокуратура РТ.

С заявлением о нанесении повреждений кошке в полицию 30 января обратился местный житель. Он сообщил, что животное травмировал сожитель его матери. При этом полицейские не стали возбуждать уголовное дело "за отсутствием состава преступления".

Прокуратура Татарстана в итоге признала это решение необоснованным и отменила его, дело по статье "Жестокое обращение с животными" возбуждено, идет расследование.

Читайте также:

Компания молодежи задушила беременную лосиху и сняла все это на видео