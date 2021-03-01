Казанский военный гарнизонный суд вынес приговор контрактнику Линару Саляхову, который ограбил дом родственника и самовольно оставил воинскую часть, в которой служил.

20 ноября мужчина незаконно залез в дом к своему родственнику в Ибресинском районе Чувашии и украл у него 300 тысяч рублей. Он являлся военнослужащим по контракту воинской части 34667. После этого он был временно прикомандирован к части 58661-ВК, которая базировалась в Марий Эл. Как сообщает военный Следком РТ, 31 декабря рано утром Саляхов сбежал из части в Марий Эл, его не было более 10 дней: обнаружили мужчину 14 января в Чебоксарах, его заметила полиция.

Причиненный ущерб родственнику Саляхов полностью возместил, ему назначено три года лишения свободы условно и штраф в 30 тысяч.

Читайте также:

В Татарстане не состоялся суд над замглавы Росреестра - ее подозревают в участии в ОПГ