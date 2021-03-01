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Фото: sportgymrus.ru

В Казани осталось достроить 7 домов для обманутых дольщиков

01.03.2021, 12:08 0 prokazan.ru
Недостроенными в Казани на сегодняшний день остаются 7 многоквартирных домов, предназначенных для обманутых дольщиков. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома республиканской столицы по градостроительной политике Азат Нигматзянов.
 
Из 30 запланированных домов сегодня построено уже 23. Семь оставшихся рассчитаны на 2 959 квартир. Это будут 4 дома ГК "Фон", три дома ООО "Фирма Свей". В общей сложности своих квартир сейчас ждут более 2600 человек, которые признаны обманутыми дольщиками.
 
Дома для них возводит новая компания - Фонд "Дом. РФ". Она получила на выполнение работ около 9 миллиардов рублей.

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