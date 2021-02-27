Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, родилась в Казани. На днях певица рассказала о роли родителей в ее жизни и честно поведала, что сейчас делают ее мама и папа, которые, несмотря на популярность дочки, остались в Казани.

Мать и отец певицы продолжают работать по своим профессиям. Мать Светлана Викторовна продолжает работать в детском садике с казанскими детками, а отец Сергей Арефьевич - специалист по машинам. И это, по словам певицы, его главное дело жизни.

"Он в своем гараже постоянно что-то чинит, красит. Он горит этим", - заявила певица.

Родители, по ее словам, замечательные люди, которые сделали все возможное для нее и брата. И при этом категорически отказались покинуть Казань, когда дочь стала популярной и смогла бы перевезти мать и отца в столицу.

У казанских родителей певицы есть двое внучек. 11 лет назад родилась Александра, а в 7 лет назад - младшая дочь певицы Маша. Сейчас МакSим счастлива в отношениях с бизнесменом по имени Олег, который не является отцом ее детей.