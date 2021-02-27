Китайская компания Complant может стать стратегическим партнером Татарстана. Именно ее планируется привлечь к очистке Волги.

Власти республики выражают заинтересованность в сотрудничестве с Китаем по переработке отходов, по работе с иловыми осадками и очисткой сточных вод.

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с партнерами из Китая и заявил, что сотрудничать республика готова по всем обозначенным направлениям.

Complant — крупная китайская корпорация, получившая мировое признание по таким сферам, как транспорт, энергетика, экология, металлургия, разные виды промышленности.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков сообщил, что есть более трех десятков кандидатов, предложивших свои профессиональные услуги в части решения проблемы экологии.