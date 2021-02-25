К концу рабочего дня Казань традиционно встала в пробках, ситуацию осложняет снегопад. Яндекс пробки показывает 10 баллов.

На 17:50 стоят Тихомирова, Салимжанова, Пушкина, Карла Маркса, Лево-Булачная, Право-Булачная, Ташаяк, Саид-Галеева, Кремлевская дамба в сторону центра семьи «Казан», Вахитова, Серова, Декабристов, Чуйкова, Техническая, Ямашева.

В целом вроде пока что обходится без ДТП, но лучше переждать пробки где-нибудь в офисе с чашкой кофе.

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