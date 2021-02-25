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Фото: ProKazan

Пробки 10 баллов: в Казани снегопад создал дорожный коллапс

25.02.2021, 18:00 238 3 prokazan.ru

К концу рабочего дня Казань традиционно встала в пробках, ситуацию осложняет снегопад. Яндекс пробки показывает 10 баллов.

На 17:50 стоят Тихомирова, Салимжанова, Пушкина, Карла Маркса, Лево-Булачная, Право-Булачная, Ташаяк, Саид-Галеева, Кремлевская дамба в сторону центра семьи «Казан», Вахитова, Серова, Декабристов, Чуйкова, Техническая, Ямашева.

В целом вроде пока что обходится без ДТП, но лучше переждать пробки где-нибудь в офисе с чашкой кофе.

К другим новостям: 

- На 68 году жизни скончался режиссер и худрук студенческого театра «Тургай» Казанского аграрного университета. 

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комментарии

Горожанин
0
25 февраля 2021
18:07
мдааа
снежок немного пошел и все водить разучились
Горожанин
0
25 февраля 2021
18:36
Опять снегопад...и опять все водить не умеют. Боитесь ехать в снегопад, оставьте машину и езжайте на ОТ или такси тогда.
Ага
0
25 февраля 2021
18:49
Срочно раздать лопаты всем задержанным или оштрафованным во время митингов в поддержку вора навральнова и отправить чистить дороги. Пусть искупают свои преступления трудом

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