Присяжные заседатели в Татарстане признали виновным 32-летнего местного жителя в убийстве, сопряженным с изнасилованием, краже и в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Установлено, что 7 июля 2012 года в лесопосадке рядом с трассой Арск – Большая Атня обнаружено тело 24-летней девушки со следами удушения и сексуального насилия. Оказалось, девушка приезжала на встречу выпускников, ночевала у подруги, а утром пошла на остановку, чтобы уехать в Арск. Она села в неустановленную машину, водитель которой и совершил преступление», - говорится в сообщении.

Восемь лет назад преступника по горячим следам не удалось. В 2020 году следователи провели ольфакторная экспертиза, которая подтвердила причастность к преступлению мужчины, с которым девушка ранее училась в техникуме.

Выяснилось, что он жил напротив остановки, где девушка села в машину.

«При этом мужчина очень агрессивно отреагировал на приглашение явиться на следственные действия и набросился с кулаками на полицейских», - сообщает пресс-служба.

Свою вину мужчина не признал, но коллегия присяжных заседателей сочла его вину полностью доказанной. В ближайшее время на основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

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