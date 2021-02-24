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Фото: ProKazan

Изнасиловал, убил и обокрал: жителя Татарстана осудят за преступление, совершенное 8 лет назад

24.02.2021, 17:41 267 2 prokazan.ru

Присяжные заседатели в Татарстане признали виновным 32-летнего местного жителя в убийстве, сопряженным с изнасилованием, краже и в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Установлено, что 7 июля 2012 года в лесопосадке рядом с трассой Арск – Большая Атня обнаружено тело 24-летней девушки со следами удушения и сексуального насилия. Оказалось, девушка приезжала на встречу выпускников, ночевала у подруги, а утром пошла на остановку, чтобы уехать в Арск. Она села в неустановленную машину, водитель которой и совершил преступление», - говорится в сообщении.

Восемь лет назад преступника по горячим следам не удалось. В 2020 году следователи провели ольфакторная экспертиза, которая подтвердила причастность к преступлению мужчины, с которым девушка ранее училась в техникуме.

Выяснилось, что он жил напротив остановки, где девушка села в машину.

«При этом мужчина очень агрессивно отреагировал на приглашение явиться на следственные действия и набросился с кулаками на полицейских», - сообщает пресс-служба.

Свою вину мужчина не признал, но коллегия присяжных заседателей сочла его вину полностью доказанной. В ближайшее время на основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

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комментарии

Горожанин
0
24 февраля 2021
18:58
"провели ольфакторная экспертиза"-- что, этот перл никак не склоняется?
Обыватель
0
24 февраля 2021
19:03
Если оль мягонький и тепленький, а хозяин фактора сильный и решительный то еще как склоняется! И наклоняется как захочет владелец фактора!
В ответ на комментарий пользователя
"провели ольфакторная экспертиза"-- что, этот перл никак не склоняется?
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