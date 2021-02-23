Три новых случая летального исхода от коронавируса зарегистрировали 23 февраля в Татарстане. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Минздрава.

По данным ведомства, болезнь унесла жизни мужчин 1936 и 1941 года рождения и женщины 1950 года рождения. Вирус идентифицирован, причину смерти подтвердил патологоанатом. Всего на сегодняшний день в РТ от ковида скончались 323 человека; с начала пандемии было выявлено 17 712 случаев заболевания, 56 из них за последние сутки.

Пока пандемия коронавирусной инфекции идет на спад, ученые предупреждают о еще более страшной пандемии: ее может вызвать вирус Нипах. Летальность его составляет от 40% до 75%, лекарства и вакцины от вируса не существует, а первые симптомы напоминают грипп. При этом болезнь может как привести к энцефалиту, коме и смерти, так и пройти бессимптомно.

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