23 февраля в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло смертельное ДТП: "Киа" вылетела на встречную полосу, где врезалась в "Ладу". Прокуратура Татарстана опубликовала видео с места трагедии.

В результате аварии погибли четыре человека: водители обеих машин, мужчины 1951 и 1990 годов рождения, а также пассажиры отечественной легковушки. На место происшествия выехал прокурор Рыбно-Слободского района Руслан Шакирзянов, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ. Детали происшествия уточняются, а татарстанцы в соцсетях недоумевают, как могло произойти ДТП:

"Вроде водительские стороны целые. Почему такие жертвы? Не пристегнуты были?"

"Старые не лихачут, может сердце прихватило. Молодёжь может лететь как стрела. Они у нас и автобусы водят как шумахеры, молодые водители."

"Мне кажется в 69 уже нельзя за руль на законном уровне", - пишут пользователи соцсетей.

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