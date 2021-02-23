Наверх

Новости Казани и РТ

Фото пресс-служба Прокуратуры РТ

Опубликовано видео с места страшной аварии в Татарстане, где погибли четверо

23.02.2021, 16:45 215 0 prokazan.ru

23 февраля в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло смертельное ДТП: "Киа" вылетела на встречную полосу, где врезалась в "Ладу". Прокуратура Татарстана опубликовала видео с места трагедии. 

В результате аварии погибли четыре человека: водители обеих машин, мужчины 1951 и 1990 годов рождения, а также пассажиры отечественной легковушки. На место происшествия выехал прокурор Рыбно-Слободского района Руслан Шакирзянов, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ. Детали происшествия уточняются, а татарстанцы в соцсетях недоумевают, как могло произойти ДТП:

"Вроде водительские стороны целые. Почему такие жертвы? Не пристегнуты были?"
"Старые не лихачут, может сердце прихватило. Молодёжь может лететь как стрела. Они у нас и автобусы водят как шумахеры, молодые водители."
"Мне кажется в 69 уже нельзя за руль на законном уровне", - пишут пользователи соцсетей.

К другим новостям:

В Татарстане наконец-то потеплеет, причем за два дня более чем на 30 градусов

ДТП ГИБДД Дороги Смерть Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани засняли автомобилиста, который застрял в луже в 30-градусный мороз
В лобовом столкновении на трассе в Татарстане погибли четыре человека
Соцсети: в Казани машина застряла на ступенях на территории Кремля
В 30-градусные морозы в Казани улицу затопило кипятком
Полицейские в Татарстане спасли девушку на «Инфинити», у которой сломались стеклоподъемник и колесо
На проспекте Ибрагимова в Казани перекрыто движение
«Метшину показать всю эту кашу»: жители Казани вынуждены обходить кучу снега на тротуаре по дороге
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске
В Казани произошел пожар в цехе металлообработки
В Казани мужчина угнал Mercedes прямо из автосалона: в городе объявлен план «Перехват»
Соцсети: в Татарстане краснобусы не смогли разъехаться на узкой из-за снега дороге
В Казани фура с продуктами для «Магнита» протаранила несколько машин и едва не покалечила водителя
«Возьми лопату и почисти»: власти в Татарстане ответили на возмущение жителей нечищенными дорогами
После гибели молодых татарстанцев, отравившихся угарным газом, в Казани возбудили уголовное дело
«Не мог выговорить ни слова»: в Казани пьяный водитель вылетел на трамвайные пути
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
При пожаре квартиры в 13-этажном доме в Казани погиб мужчина
Экс-сотрудника транспортного предприятия в РТ осудят за ложные показания в деле о гибели ребенка
«Ждите писем счастья»: в казанском метро заметили полицейского, которая снимала людей без масок
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ