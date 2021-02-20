В Советском районе Казани открылась новая поликлиника №3 при горбольнице №18. В больнице есть восемь участков терапевтов, кабинет доврачебной помощи и вакцинации, процедурная, помещения снятия ЭКГ, кабинеты для консультации эндокринолога, онколога, кардиологи и урологом.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, что поликлиника была открыта по просьбам жителей микрорайона Танкодрома.

На ремонт было направлено 11,5 млн рублей. В поликлинике будет работать 20 врачей.

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