В Советском районе Казани открылась новая поликлиника №3 при горбольнице №18. В больнице есть восемь участков терапевтов, кабинет доврачебной помощи и вакцинации, процедурная, помещения снятия ЭКГ, кабинеты для консультации эндокринолога, онколога, кардиологи и урологом.
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, что поликлиника была открыта по просьбам жителей микрорайона Танкодрома.
На ремонт было направлено 11,5 млн рублей. В поликлинике будет работать 20 врачей.
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- Экс-главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки в размере 4 млн рублей. Чтобы взять деньги он придумал хитрую схему и подставил еще одного человека.
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