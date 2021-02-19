Крематорий в Казани планируется построить уже скоро - к 2024 году. Услуги кремации можно будет получить на базе похоронного комплекса "Курган".

Проект казанского крематория сегодня обсуждается и прорабатывается, идет стадия проектирования. Однако первые детали проекта уже известны.

На сегодня в татарстанской столице 36 мест упокоения, и почти все они переполнены, говорят эксперты. Решить проблему открытием нового погоста дорого, сложно и трудно. Поэтому и родилась идея построить крематорий, который поможет справиться с трудной ситуацией.

Кремация, по сложившейся практике, обходится несколько дороже обычного захоронения. Сегодня такая услуга в Казани обойдется в 40 с лишним тысяч рублей, а все потому, что приходится обращаться за помощью к посредникам - ближайший крематорий расположен в Нижнем Новгороде, за 400 километров.

Собственный казанский крематорий предполагается разместить на территории комплекса "Курган". Для начала мощность будет измеряться одной печью. Если же услуга окажется востребованной, говорят в управлении по организации ритуальных услуг исполкома Казани, то поставят и вторую печь.

Предварительно стоимость строительства оценивается в 120 миллионов рублей. Завершить проект планируется в течение трех лет.