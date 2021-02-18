Республиканский Госсовет полностью поддерживает идею запретить иногородним наблюдателям принимать участие в выборном процессе на территории Татарстана. Помимо этого, продолжительность голосования может быть увеличена до трех суток. Соответствующий законопроект депутаты Госсовета РТ приняли во втором чтении. В третьем, заключительном, документ будет рассмотрен уже весной.

Согласно инициативе, на республиканских выборах не смогут присутствовать наблюдатели из иных регионов, а если выборы проводятся на районном уровне, то не будут допускать на них и наблюдателей из иных муниципалитетов. Рассмотрели также ряд других поправок в Избирательный кодекс РТ, и депутаты согласись с тем, что сами выборы разумно продлить на 3 дня, а участки для голосования можно было бы устанавливать прямо на улицах.