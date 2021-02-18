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Новости Казани и РТ

Фото: news.qip.ru

Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах

18.02.2021, 20:00 60 4 prokazan.ru

Республиканский Госсовет полностью поддерживает идею запретить иногородним наблюдателям принимать участие в выборном процессе на территории Татарстана. Помимо этого, продолжительность голосования может быть увеличена до трех суток. Соответствующий законопроект депутаты Госсовета РТ приняли во втором чтении. В третьем, заключительном, документ будет рассмотрен уже весной.

Согласно инициативе, на республиканских выборах не смогут присутствовать наблюдатели из иных регионов, а если выборы проводятся на районном уровне, то не будут допускать на них и наблюдателей из иных муниципалитетов. Рассмотрели также ряд других поправок в Избирательный кодекс РТ, и депутаты согласись с тем, что сами выборы разумно продлить на 3 дня, а участки для голосования можно было бы устанавливать прямо на улицах.

Выборы Татарстан Общество Законы
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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2021
20:09
Так один депутат, от КПРФ вроде, в ютюбе, в дневниках депутата, говорит же, что рейтинг едра настолько уже ниже плинтуса, что сами едросовцы на выборах скрывают свою едросность, как беспартийные участвуют.
Горожанин
0
18 февраля 2021
20:14
Это было уже ожидаемо, ввод формата голосования по обнулению в постоянную практику, иначе они все выборы начнут проигрывать. Можно сказать, это последний гвоздь в гроб честных выборов и демократического процесса в целом. Можете уже сбросить маски, отменить выборы вообще, чем тратить на эту бессмыслицу деньги и ввести уже монархию, к чему вы и стремитесь все это время.
Горожанин
0
18 февраля 2021
20:54
А Соловьёв сказал что Гитлер смелый человек и не трус
Горожанин
0
18 февраля 2021
21:05
Ничего полезного не делайте, ни за что не топите. Никогда вы не будете ни Гейтсами, ни Фордами. Всегда над вами будет чей-то родственничег, тупой как пробка, снимать все сливки с вашего труда. И вообще. Бегите, глупцы! Пока вам еще и крепостное право не ввинтили, с кучей всяческих пожизненных повинностей.

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