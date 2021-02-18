Служители Фемиды решили поддержать деятелей искусства, которые обвинялись в нарушении "антиковидных мер".

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел и постановил прекратить дело в отношении заместителя руководителя Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля. Иск в отношении Юрия Ларионова в суд подали представители территориального управления Роспотребнадзора.

Представителя театра обвиняли в том, что он нарушил санитарное законодательство и тем самым создал угрозу распространения коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор просил вынесли Ларионову предупреждение или оштрафовать театр на 50 тысяч рублей.

Юрист театра имени Джалиля Руслан Иксанов отметил, что у санитарных врачей особых претензий не было. Единственное, что они вменили - отсутствие полутораметровой социальной дистанции между зрителями в зале. По мнению Руслана, санитарные специалисты неверно поняли и ошибочно истолковали постановление кабинета министров республики. В нем на самом деле речь не о полутора метрах между зрителями, а о заполнении зала на 70%.

Вердикт суда прост: прекратить административное дело, поскольку в действиях Ларионова не обнаружено никаких признаков состава правонарушения. Об этом официально сообщила пресс-служба судебного органа. В Роспотребнадзоре это решение пока не прокомментировали.