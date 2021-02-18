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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани мужчина угрожал пистолетом охраннику из-за просьбы убрать машину

18.02.2021, 17:14 72 0 prokazan.ru

В Казани задержали мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание охранника и схватился за пистолет. 

Сегодня в полицию поступило сообщение от охранника торгового центра на территории Московского рынка. Он сообщил, что один из водителей неправильно запарковался на площадке перед зданием, а на просьбу переставить машину вытащил предмет, похожий на пистолет, направил на мужчину, дождался пассажира и они скрылись. 

Машину с агрессивным гражданином задержали сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Амирхана, в салоне у него нашли аэрозольный пистолет "Премьер-4". Оружие направлено на экспертизу, 39-летний задержанный доставлен в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой вынесут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД Казани. 

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Казань Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2021
17:58
А где мой чёрный пистолет? На Большой Каретной!

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