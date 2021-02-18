В Казани задержали мужчину, который агрессивно отреагировал на замечание охранника и схватился за пистолет.

Сегодня в полицию поступило сообщение от охранника торгового центра на территории Московского рынка. Он сообщил, что один из водителей неправильно запарковался на площадке перед зданием, а на просьбу переставить машину вытащил предмет, похожий на пистолет, направил на мужчину, дождался пассажира и они скрылись.

Машину с агрессивным гражданином задержали сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Амирхана, в салоне у него нашли аэрозольный пистолет "Премьер-4". Оружие направлено на экспертизу, 39-летний задержанный доставлен в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой вынесут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Читайте также:

В МВД Татарстана рассказали о поимке маньяка. Артем Хохорин упомянул о нем после рассказа о "поволжском маньяке", который убил 26 бабушек