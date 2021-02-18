Клиенты Билайн смогут быстро и безопасно открывать брокерские счета в «БКС Мир инвестиций»

Билайн запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных с помощью технологии Мобильный ID для своих абонентов — клиентов «БКС Мир инвестиций».

Теперь с помощью технологии Мобильный ID* и автоматического заполнения паспортных данных абоненты Билайн могут открывать брокерские счета в приложении «БКС Мир инвестиций» в несколько раз быстрее. В среднем на внесение данных вручную клиент тратит порядка 12 минут. С помощью функции Мобильный ID автоматическое заполнение паспортных данных займет не более 5 минут.

Помимо этого, технология Мобильного ID обеспечивает высокую безопасность авторизации, так как единственным идентификатором будет являться номер телефона пользователя, а вход каждый раз подтверждаться с помощью push- сообщения. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Мобильного ID, а также благодаря ограниченному сроку жизни авторизационной̆ сессии.

Для получения услуги клиенту Билайн достаточно просто ввести номер телефона при открытии брокерского счета, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу в приложение «БКС Мир инвестиций». Все данные передаются в зашифрованном виде и не доступны третьим лицам. Технология Мобильного ID, в том числе, поможет избежать ошибок при заполнении анкет за счет автоматической загрузки паспортных данных.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Мы стремимся сделать жизнь наших клиентов проще и безопаснее с помощью наших передовых разработок. Использование Мобильного ID для автоматической регистрации и последующей авторизации на большом количестве различных онлайн-сервисов — вопрос самого ближайшего будущего. Мы рады, что наш партнер — «БКС Мир инвестиций» активно внедряет технологию Мобильного ID, создавая максимально комфортные условия для своих пользователей, а также обеспечивает надежную защиту их данных».

* ID – идентификатор