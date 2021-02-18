В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, возлюбленная которого умерла во время полового акта. Установлено, что мужчина занимался любовью со 55-летней дамой на протяжении 12 часов, с пяти часов вечера до пяти утра. Дама при занятии интимом получила травмы головы, шеи, груди и скончалась. Подсудимый во время полового акта был пьян.

На процессе мужчина заявил, что не хотел убивать возлюбленную и извинился перед дочерью погибшей, компенсировал ей материальный и моральный ущерб. Дочь приняла извинения и попросила прекратить уголовное дело в отношении мужчины за примирением сторон. Суд согласился с ее просьбой, также приняв во внимание, что мужчина не судим и является отцом двух детей, передает объеденная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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