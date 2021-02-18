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Казанцы могут повлиять на будущее нового спортивного парка

18.02.2021, 13:05 85 2 prokazan.ru

Жителей Казани приглашают принять участие в опросе о будущем спортивного парка. Об этом сообщается на сайте kazanka.tatar.

На данный момент уже началось проектирование парка, его площадь составит 76 га.

«Парк входит в единую экосистему прибрежных парков, вдоль реки Казанки. Всего планируется создать 12 парков и 1 эко-туристический кластер «Зеркала Татарстана». Детальный проект парка будет создаваться вместе с горожанами», - говорится в сообщении.

На территории появятся площадки для командных игр, воркаут-зоны и пространства для детей, одним из символов станет протяженный беговой трек.

Помочь проекту, пройдя опрос можно по ссылке

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комментарии

Гараж
0
18 февраля 2021
13:27
Много сооружений пустует.
Горожанин
0
18 февраля 2021
14:15
Спортивный парк это здорово, как раз для активного отдыха.)

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