Госкомитет Татарстана по тарифам согласился с предложением исполкома Казани повысить стоимость проезда на городском общественном транспорте до 35 рублей. Но повышение коснется только, то оплачивает поезд наличными, сообщается "БИЗНЕС Online".

Для тех, кто оплачивает проезд транспортными и банковскими картами стоимость проезда останется прежней. Сообщается, что повышение цен связано с убытками перевозчиков.

Казанцы в социальных сетях отреагировали на новость негативно:

"Дерите сразу 50, чё мелочиться то", - возмущается мужчина в комментариях.

"Это п...ц, господа! А зп подняли на 400 руб и обложили еще налогом", - рассказывает женщина о трудном финансовом положении казанцев.

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