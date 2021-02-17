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Новости Казани и РТ

Иллюстративное фото ProKazan

В Казани могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте до 35 рублей

17.02.2021, 17:45 190 10 prokazan.ru

Госкомитет Татарстана по тарифам согласился с предложением исполкома Казани повысить стоимость проезда на городском общественном транспорте до 35 рублей. Но повышение коснется только, то оплачивает поезд наличными, сообщается "БИЗНЕС Online".

Для тех, кто оплачивает проезд транспортными и банковскими картами стоимость проезда останется прежней. Сообщается, что повышение цен связано с убытками перевозчиков.

Казанцы в социальных сетях отреагировали на новость негативно:

"Дерите сразу 50, чё мелочиться то", - возмущается мужчина в комментариях. 

"Это п...ц, господа! А зп подняли на 400 руб и обложили еще налогом", - рассказывает женщина о трудном финансовом положении казанцев. 

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Общественный транспорт
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комментарии

Горожанин
2
17 февраля 2021
18:15
Все таки пожары и повышенная аварийность принесли свои гнилые плоды.
Горожанин
0
17 февраля 2021
18:20
Очередной рывок.
дима
0
17 февраля 2021
18:37
Гниды!!!!!!!! Что еще можно сказать??????
Гараж
1
17 февраля 2021
18:47
Вот в чем была опасность рыночной экономики. Это постоянное повышение и постоянное травмирование людей. Да лучше бы на картошке бы седели да на огуречиках и потихоньку бы коммунизм строили. Зато на квартиру денежки хорошо скапливались. Тот строй имел явные преимущества. Никакого толку нет. Люди очень расстроены. Ну как они не будут недовольны ,после такой жизни вдруг оказаться у разбитого корыта ради удобства небольшого круга лиц.
Горожанин
1
17 февраля 2021
18:53
боже, повышение на несколько рублей, а вы уже ноете. А когда вам за товар или услугу платят меньше, радуетесь что ли? Тем более по карте остается 27 рублей! Теперь хоть воровать кондукторы перестанут
В ответ на комментарий пользователя
Гниды!!!!!!!! Что еще можно сказать??????
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Горожанин
3
17 февраля 2021
18:54
Вы оглянитесь вокруг! Мир не вертится вокруг вас. Все дорожает. И никто не хочет продавать свои услуги/товары себе в убыток!
В ответ на комментарий пользователя
Вот в чем была опасность рыночной экономики. Это постоянное повышение и постоянное травмирование людей. Да лучше бы на картошке бы седели да на огуречиках и потихоньку бы коммунизм строили. Зато на квартиру денежки хорошо скапливались. Тот строй имел явные преимущества. Никакого толку нет. Люди очень расстроены. Ну как они не будут недовольны ,после такой жизни вдруг оказаться у разбитого корыта ради удобства небольшого круга лиц.
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Стас
0
17 февраля 2021
18:55
А кто будет компенсировать финансовые убытки граждан!?
Горожанин
0
17 февраля 2021
19:19
[***]
Гараж
1
17 февраля 2021
19:23
Просто идея реформирования была давно ещё при Сталине. Брежневу тоже предлогами, но при нем это было просто психологически невозможно. Если бы при Брежневе пошли на Ельцинские реформы, то пошло бы такое сопротивление ,что коммунисты бы только укрепились. Проигрыш произошел из-за характера М.С.Горбачева. Хватило хитрости захватить трон,но не хватило ума управлять.Тенденцтя к господскому отдыху, но миг и он был переиграл.
Горожанин
0
17 февраля 2021
19:35
Просто смахивает на дискриминацию. Идиотизм, почему люди платящие наличными, должно платить больше; или на них взваливают разницу за "льготников" и прочих)
Гараж
0
17 февраля 2021
19:46
Это все свойство системы. Откуда берутся такие классические оклады у управленцев.За счёт того что основная масса народа живёт на нулевой прибыли. А раньше такого не было почти каждый работающий при совке мог купить к 35 годам квартиру.
В ответ на комментарий пользователя
Просто смахивает на дискриминацию. Идиотизм, почему люди платящие наличными, должно платить больше; или на них взваливают разницу за "льготников" и прочих)
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