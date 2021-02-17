В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание» и «Угроза убийством» в отношении 33-летней жительницы Зеленодольска. Она подозревается в издевательствах над 11-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, в 2020 году пьяная подозреваемая без повода била и угрожала убийством 11-летнему сыну. Ее остановили только тогда, когда соседи пожаловались на крики ребенка бывшему мужу. Вместе с полицейскими ему удалось забрать мальчика и младшего брата у женщины», - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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