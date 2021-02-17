Житель Казани требует компенсацию с организаторов митинга 14 февраля: мужчина рассказал, что из-за протестной акции он вместе с 6-летней дочерью не смог посетить шоу слонов в цирке, что послужило причиной ссоры с девочкой. Мужчина опубликовал петицию с требованием компенсации на одном из сайтов. Автор петиции рассказал, что работает таксистом, из-за большой занятости на новогодних праздниках не смог провести время с дочерью, поэтому решил сходить с ней на шоу со слонами в казанском цирке 14 января и заранее купил билеты. Но представление было отменено из-за митинга.

"Я обеими руками поддерживаю готовность людей выражать свою гражданскую позицию.Но то, что происходило на так называемом митинге, не лезет ни в какие ворота! Я думал там реальная оппозиция отстаивает наши интересы, но вместо акции протеста я увидел низкосортный натуральный балаган! Какие-то импульсивные разношерстные личности в масках и темных очках, плакаты даже не понятно какого содержания, выкрики со «сцены» (сцена – это строительные поддоны), смешки и улюлюканье из толпы, несколько человек были по моему мнению вообще не в себе – и вот из-за всего этого балагана отменили цирк для моей дочери!", - сокрушается автор петиции.

Мужчина пишет, что после инцидента дочка впала в депрессию, потеряла аппетит и долго не выходила из своей комнаты. Отец считает, что в произошедшем девочка винит его и требует у организаторов митинга "компенсировать ссору с дочерью".

Петицию на данный момент подписали 59 человек.

Напомним, что прошедший 14 февраля в Казани митинг не обошелся без задержаний.