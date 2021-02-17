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Житель Казани требует с организаторов митинга 14 февраля компенсацию из-за ссоры с дочерью

17.02.2021, 16:22 126 6 prokazan.ru

Житель Казани требует компенсацию с организаторов митинга 14 февраля: мужчина рассказал, что из-за протестной акции он вместе с 6-летней дочерью не смог посетить шоу слонов в цирке, что послужило причиной ссоры с девочкой. Мужчина опубликовал петицию с требованием компенсации на одном из сайтов. Автор петиции рассказал, что работает таксистом, из-за большой занятости на новогодних праздниках не смог провести время с дочерью, поэтому решил сходить с ней на шоу со слонами в казанском цирке 14 января и заранее купил билеты. Но представление было отменено из-за митинга.

"Я обеими руками поддерживаю готовность людей выражать свою гражданскую позицию.Но то, что происходило на так называемом митинге, не лезет ни в какие ворота! Я думал там реальная оппозиция отстаивает наши интересы, но вместо акции протеста я увидел низкосортный натуральный балаган! Какие-то импульсивные разношерстные личности в масках и темных очках, плакаты даже не понятно какого содержания, выкрики со «сцены» (сцена – это строительные поддоны), смешки и улюлюканье из толпы, несколько человек были по моему мнению вообще не в себе – и вот из-за всего этого балагана отменили цирк для моей дочери!", - сокрушается автор петиции. 

Мужчина пишет, что после инцидента дочка впала в депрессию, потеряла аппетит и долго не выходила из своей комнаты. Отец считает, что в произошедшем девочка винит его и требует у организаторов митинга "компенсировать ссору с дочерью". 

Петицию на данный момент подписали 59 человек.

Напомним, что прошедший 14 февраля в Казани митинг не обошелся без задержаний. 

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комментарии

Ага
6
17 февраля 2021
16:40
Либеральным подонкам мало разрушения своей жизни, они еще своими немытыми лапами чужие судьбы ломают
Горожанин
6
17 февраля 2021
16:53
Это Путин виноват если бы в стране все было хорошо никто бы не выходил к нему все вопросы
В ответ на комментарий пользователя
Либеральным подонкам мало разрушения своей жизни, они еще своими немытыми лапами чужие судьбы ломают
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Ага
3
17 февраля 2021
16:54
Скоту слова не давали
В ответ на комментарий пользователя
Это Путин виноват если бы в стране все было хорошо никто бы не выходил к нему все вопросы
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Горожанин
3
17 февраля 2021
16:55
Из-за Лехаима Онального и его прихлебателей , страдают нормальные люди.
Ага
2
17 февраля 2021
16:57
А зачем представление отменили? Митинг же не помешал провести на стадионе какие-то веселые старты. Если у властей маразм, организаторы митинга тут не виноваты.
Горожанин
0
17 февраля 2021
17:38
Однажды тоже хотели в цирк на представление и родители пообещали , но не получилось и в цирк в выходные не пошли. Но такой реакции , чтоб замкнуться , не кушать и не разговаривать у нас с братиком не было.

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