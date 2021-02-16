16 февраля ближе к 18:00 на дорогах Казани образовались пробки. Сервис Яндекс пробки показывает 9 баллов.

Стоят улицы Техническая, Лево-Булачная, Право-Булачная, Тихомирова, Вишневского, Достоевского, Ершова, Гвардейская, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Сибирский тракт, Губкина, некоторые проблемы на проспекте Ямашева, проспекте Ибрагимова, Васильченко, Родины, проспект Победы, Аделя Кутуя.

Пользователи сообщают сразу о нескольких ДТП, из-за которых образуются пробки.

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