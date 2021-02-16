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Многочисленные ДТП: в Казани под конец рабочего дня образовались пробки в 9 баллов

16.02.2021, 17:49 116 3 prokazan.ru

16 февраля ближе к 18:00 на дорогах Казани образовались пробки. Сервис Яндекс пробки показывает 9 баллов.

Стоят улицы Техническая, Лево-Булачная, Право-Булачная, Тихомирова, Вишневского, Достоевского, Ершова, Гвардейская, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Сибирский тракт, Губкина, некоторые проблемы на проспекте Ямашева, проспекте Ибрагимова, Васильченко, Родины, проспект Победы, Аделя Кутуя.

Пользователи сообщают сразу о нескольких ДТП, из-за которых образуются пробки.

К другим новостям: 

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- Полиция в Казани возбудила уголовное дело по факту стрельбы в мужчину на улице Космонавтов. Предварительно известно из какого оружия стреляли.

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
16 февраля 2021
18:05
>Извините, но ваш комментарий не может быть опубликован. Возможно, он содержит нецензурную брань или нарушает законодательство РФ.

я просто хотел написать комментарий о пробке, что за фигня, проказан?
Горожанин
0
16 февраля 2021
18:11
казанцы, пора пересдать на права. Видимо, водить совсем не умеете
Горожанин
0
16 февраля 2021
18:14
Когда не о чем писать то пишут о пробках или погоде... ну это ваш профессионализм

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