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Фото: скриншот видео

Не менее двух выстрелов: в Казани возбудили уголовное дело по факту ранения мужчины из «травмата»

16.02.2021, 16:33 95 0 prokazan.ru

В Казани по факту ранения местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вред здоровью с применением оружия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По предварительным данным, в мужчину стреляли не менее двух раз из пневматического оружия. С ранением щеки и правого предплечья его отвезли в больницу №7», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это произошло 15 февраля вечером во дворе улицы Космонавтов. По неподтвержденной информации злоумышленники поджидали потерпевшего у подъезда. 

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