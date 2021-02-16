В Казани по факту ранения местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вред здоровью с применением оружия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По предварительным данным, в мужчину стреляли не менее двух раз из пневматического оружия. С ранением щеки и правого предплечья его отвезли в больницу №7», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это произошло 15 февраля вечером во дворе улицы Космонавтов. По неподтвержденной информации злоумышленники поджидали потерпевшего у подъезда.

К другим новостям:

- В Татарстане количество заболевших коронавирусом перевалило за 17 тысяч человек. Сколько жителей заболели за сутки.

- Родители хотят контролировать питание детей в детских садах Казани по примеру школ. Возможно ли такое.