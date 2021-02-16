В Казани за 2020 год 1185 семей улучшили жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, на целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в Казани» был выделен 31 млн рублей, при этом продолжается реализация программы по улучшению жилищных условий многодетных семей, где более 5 детей. Еще с 2005 года в Татарстане действует республиканская программа социальной ипотеки, в рамках этой программы в 2021 году продолжится строительство домов в микрорайоне «Салават Купере».

Кроме того, в 2020 году в рамках программы «Жилье горожанам» реализовано 36 квартир.

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