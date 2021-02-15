Накануне в Казани сгорела очередная машина, инцидент произошел на улице Губкина.

Сообщение о возгорании поступило около 15 часов дня, горел "Опель Астра" около дома 39/1. Как сообщают в МЧС, причиной стало короткое замыкание с последующим горением в моторном отсеке. Пожарные прибыли на место спустя 7 минут после вызова, на тот момент автомобиль пытались потушить снегом. Огнеборцы ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Предварительная причина ДТП с горением - неисправность систем, узлов и механизмов иномарки.

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