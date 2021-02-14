В Минздраве Татарстана сообщили о новых летальных исходах от коронавируса. Два случая смерти были подтверждены сегодня.

По данным пресс-службы ведомства, скончались двое мужчин - татарстанцы 1937 и 1948 года рождения. Вирус идентифицирован, причину смерти установили патологоанатомы. Всего на 14 февраля в Татарстане от ковида скончались 299 человек. С начала пандемии было выявлено 17 167 случаев заболевания.

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