Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала возможную отмену масочного режима в регионе по примеру Удмуртии.

«Отменять режим не планируем, ситуация с коронавирусом остается серьезной по всей стране. Экспертные сообщества и глава Роспотребнадзора заявляли, что не исключено, что весна проявит определенную динамику в росте случаев заболевания вирусом. Спешить в этом вопросе не надо», - отметила спикер.

Ранее соседняя Удмуртия с 12 февраля отменила обязательный масочный режим. Теперь эта мера в регионе будет носить рекомендательный характер. По этому поводу уже высказались президент Татарстана и замруководителя управления местного Роспотребнадзора. Если кратко, то они не в восторге от решения коллег.

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