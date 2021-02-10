В Татарстане на 10 февраля выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Их них 26 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших нет детей до 18 лет, семь человек до 30 лет, 21 пациент до 50 лет, столько же до 60 лет, 20 человек до 70 лет, пять человек до 80 лет и пять человек старше 80 лет.

За сутки новые случаи коронавируса зарегистрировали в 12 районах Татарстана. Наибольшее количество заразившихся в Казани – 52 человека, далее Набережные Челны и Буинский район – 4 человека и Зеленодольский район – 6 человек. Три случая выявили в Высокогорском районе, по два в Апастовском, Бугульминском и Пестречинском районах. По одному в Балтасинском, Кукморском, Лаишевском и Лениногорском районах.

Всего с начала пандемии в Татарстане выявили 16 879 случаев ковида, выздоровело 13 427 человек, 118 за сутки.

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