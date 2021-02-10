Вчера на перекрестке улиц Челюскина и Беломорской столкнулись автомобили "Ford Fusion" и "Geely". Предположительно, пьяный водитель "Форда" протаранил иномарку, когда автомобиль стоял в ожидании разрешающегося сигнала светофора.

В аварии никто не пострадал, "Форд" доставлен на штрафстоянку, сообщается в инстаграм-аккаунте программы "Вызов 112".

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