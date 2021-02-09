Yota для любви: мобильный оператор обнуляет трафик для знакомств

Yota обнуляет трафик на приложения для знакомств. С 8 по 14 февраля мобильный оператор не будет считать трафик на приложения Tinder, Badoo и Bumble.

«Совсем скоро наступит День всех влюбленных. И Yota дает возможность пользователям выбрать пару в одном из трех наиболее популярных приложений для знакомств, чтобы не быть одному в этот праздник», - комментирует директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Пользователи мобильного оператора Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube, популярным онлайн-кинотеатрам и другим сервисам.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.