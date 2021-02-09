Сегодня утром на улице Дементьева в Казани произошло тройное ДТП. Один из его участников от столкновения перевернулся на крышу.

Снимки с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах одна из легковушек врезалась в бок другой, а третья перпендикулярной второй лежит, перевернутая на крышу. Как сообщают очевидцы, пострадал один человек, ему оказали помощь на месте аварии.

"Мерин , как всегда на высоте. Двойное сальто сделал"

"Захочешь не сможешь так. Тренировались похоже несколько дней до происшествия", - недоумевают пользователи соцсетей.

Еще одна авария с "перевертышем" произошла на улице Подгорная. Здесь, судя по снимку, на узком проезде между домами не разъехались две машины, одна из них - автомобиль такси, в итоге перевернулась, полностью заняв собой проезжую часть. О пострадавших информации нет.

"Как можно там перевернуться?"

"Как он перевернулся? Сальто вперед?"

"Сотворил невозможное!"

"В сугроб потянуло. Вправо по фотографии. Наехал на бордюр. Вот и фокус. Может не тормозило. Занос пошёл", - комментируют казанцы.

Напомним, что сегодня утром из-за гололедицы под Казанью произошло серьезное ДТП.