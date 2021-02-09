Сегодня утром на улице Дементьева в Казани произошло тройное ДТП. Один из его участников от столкновения перевернулся на крышу.
Снимки с места аварии появились в социальных сетях. На кадрах одна из легковушек врезалась в бок другой, а третья перпендикулярной второй лежит, перевернутая на крышу. Как сообщают очевидцы, пострадал один человек, ему оказали помощь на месте аварии.
"Мерин , как всегда на высоте. Двойное сальто сделал"
"Захочешь не сможешь так. Тренировались похоже несколько дней до происшествия", - недоумевают пользователи соцсетей.
Еще одна авария с "перевертышем" произошла на улице Подгорная. Здесь, судя по снимку, на узком проезде между домами не разъехались две машины, одна из них - автомобиль такси, в итоге перевернулась, полностью заняв собой проезжую часть. О пострадавших информации нет.
"Как можно там перевернуться?"
"Как он перевернулся? Сальто вперед?"
"Сотворил невозможное!"
"В сугроб потянуло. Вправо по фотографии. Наехал на бордюр. Вот и фокус. Может не тормозило. Занос пошёл", - комментируют казанцы.
Напомним, что сегодня утром из-за гололедицы под Казанью произошло серьезное ДТП.
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