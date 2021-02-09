Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкой

«Наше новое предложение будет интересно всем, кто предпочитает классические депозиты и при этом хочет зафиксировать уровень дохода по вкладу как защиту от дальнейшего снижения ставок, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – А гибкий подход к выплате процентов (в начале срока, ежемесячно или в конце) позволяет вкладчикам оптимизировать своё налогообложение. Получая процентный доход в разные налоговые периоды, клиент максимизирует эффект льготы для налога на доходы (напомню, что в 2021 году процентные доходы на сумму менее 42500 р. не облагаются налогом). Более того, выплата процентов при размещении вкладов позволяет нашим клиентам моментально переложить полученные проценты в инвестиционные или иные сберегательные инструменты».
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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