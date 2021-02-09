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12:54, 08.02.2021
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11:34, 08.02.2021
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11:32, 08.02.2021
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https://www.snssmartpowders.ru

Прозак SNS Smart Powders

09.02.2021, 11:37 9 0 prokazan.ru
Рассказываем подробнее

Продажа средства Prozac SNS Smart Powders https://www.snssmartpowders.ru/product-page/prozac в нашей стране осуществляется в виде капсул. Считается препаратом, направленным на борьбу с депрессией. Специалисты отмечают, что антидепрессант отличается слабым антагоническим воздействием на гистаминовые рецепторы. Перекрывает влияние серотонина в центральной нервной системе.

Современное лекарство Прозак 20 мг несхожий с подобными антидепрессантами. В составе содержатся компоненты, направленные на снижение уровня страха. Он способен обеспечить повышение настроения, но Флуоксетин SNS Smart Powders не влечет за собой успокаивающий эффект.

Особенности антидепрессанта

Если препарат используется по инструкции после назначения врачом, то он почти не оказывает воздействия на системы организма.

Доктора рекомендуют принимать Флуоксетин SNS Smart Powders в следующих случаях:
·         пищевые расстройства (булимия);
·         состояние депрессии.

Любой человек, желающий приобрести препарат Prozac SNS Smart Powders и принимать его, должен учитывать перечень противопоказаний. Каждый организм индивидуален, но у некоторых антидепрессант вызывал нарушения в работе почек. Совмещение Прозака с другими лекарственными средствами нужно обговаривать с врачом.

Побочное воздействие

В самом начале приема и при постепенном увеличении дозировки появляются сонливость, тошнота, раздражительность, а порой даже рвота и диарея. Возможно значительное снижение массы тела, а для пациентов старшего возраста возникает гипотермия. Реже появляются судорожные припадки. Возможны аллергические проявления, например, боль в мышцах, кожная сыпь, озноб, зуд, значительное повышение температуры тела.

Как правильно принимать

Дозировка препарата Prozac SNS Smart Powders подбирается для каждого пациента. Начальная доза обычно начинается с 20 мг, которую нужно принять в течение суток, далее уже рекомендуется принимать не более двух-трех раза в день.

Во время депрессии начальной дозой является 20 мг в сутки. Увеличение дозы возможно спустя несколько недель. Все изменения необходимо обговаривать с врачом. Дозы выше 20 мг в сутки принимаются в 2 приема.
Пациентам с нарушениями работы печени или почек рекомендуется снижение суточной дозы Флуоксетина SNS Smart Powders. При нервной булимии суточная доза равна 60 мг, разбить её нужно на 3 приема. Высокая суточная доза Флуоксетин SNS Smart Powders не должна превышать 80 мг.

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