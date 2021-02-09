Сегодня, 9 февраля, жители Казани наблюдали редкое природное явления - гало. Его снимки уже заполонили социальные сети. В частности, по сетям гуляет фото, сделанное в Соцгороде Авиастроительного района. Жители района уже заявили, что у них "своя атмосфера", а часть казанцев, с присущим им чувством юмора, уже пошутили над явлением.

"Эффект Гало кажется, такое бывает в мороз, а ещё бывает радуга, но только не как дуга, а как прямая линия вверх, тоже интересное явление, в сильные морозные солнечные дни бывает"

"Это ядерная бомба"

"Апокалипсис близко"

"Это радиация (нет)", - пишут горожане в соцсетях.

Добавим, что гало обычно возникает вокруг источника света при достаточной влажности воздуха и имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли". Первое упоминание об этом явлении встречается еще в Лаврентьевской летописи под 1104 годом, также упоминание и иллюстрация есть в казанском Лицевом летописце о небесных явлениях начала XVII века.

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