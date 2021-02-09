Бармен Артур Хакимуллин из Казани рассказал, какой алкоголь предпочитают россияне и гости из-за границы. Речь об этом зашла в интервью для портала мэрии города.

По опыту Хакимуллина, европейцы предпочитают вина, и в целом они очень строго относятся к сервису в заведениях. Гости из Южной Америки и Вест-Индии, например, обычно заказывают крепкие напитки. В России же 10 лет назад в тренде были крепкий алкоголь и простые коктейли, теперь гости ресторанов и баров чаще выбирают вино.

"Сегодня у людей появляется культура пития, и это не может не радовать – всегда приятно смотреть на гостей, которые красиво отдыхают", - отметил он.

Добавим, что Артур Хакимуллин является барменом с 15-летним стажем и победителем конкурса "Звезды гостеприимства".

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