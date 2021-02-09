В России перед сентябрьскими выборами в Госдуму и на фоне прошедших в ряде городов несанкционированных акций могут реализовать очередные социальные выплаты. Как пишет Reuters со ссылкой на два источника, власти готовят пакет на 500 миллиардов рублей.

По данным издания, о новых выплатах Путин может сообщить в ежегодном послании. В пресс-службе Кремля на запрос Reuters пока комментариев не предоставили, однако пресс-секретарь Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что он таких обсуждений не слышал.

Читайте также:

В Татарстане снова "распухнут" платежки: рост платы за отопление за январь составит примерно 8%