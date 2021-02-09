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Фото Prokazan.ru

СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты

09.02.2021, 06:15 279 0 prokazan.ru

В России перед сентябрьскими выборами в Госдуму и на фоне прошедших в ряде городов несанкционированных акций могут реализовать очередные социальные выплаты. Как пишет Reuters со ссылкой на два источника, власти готовят пакет на 500 миллиардов рублей. 

По данным издания, о новых выплатах Путин может сообщить в ежегодном послании. В пресс-службе Кремля на запрос Reuters пока комментариев не предоставили, однако пресс-секретарь Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина заявил, что он таких обсуждений не слышал. 

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