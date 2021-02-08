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Рокировка в первом выпуске шоу «Последний герой»: на острове неожиданно появился актёр Денис Шведов

08.02.2021, 15:58 0 prokazan.ru

В эти выходные в первом выпуске шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» произошла неожиданная рокировка – вместе с финалистами прошлых лет выживать и бороться за главный приз в 5 млн рублей на острове Чемпионов будет актёр театра и кино Денис Шведов! Он известен ролями крепких, надёжных и не слишком многословных мужчин, на которых всегда можно положиться – и таким и оказался в реальной жизни, чем сразу подкупил всех не только в своей команде, но и среди «Новичков» – особенно, её женской части. Вопрос, женат ли Шведов, стал в этот момент одним из основных.

Как и почему актёр оказался среди ветеранов «Последнего героя», которых выбирали голосованием зрители? Да, Денис никогда не участвовал в шоу и был включён в команду «Чемпионов» в последний момент вместо победителя первого сезона Сергея Одинцова, которого непосредственно перед стартом съёмок шоу не выпустили из России из-за проблем с законом. У организаторов был день, чтобы уравнять количество игроков в командах, и так выбор пал на Шведова, которого в 2020 г. зрители ТВ-3 признали «Мужчиной года».

«Я хочу открыть для себя что-то новое, «прокачать свои скиллы» – мне это полезно. В прошлом году, в феврале, я на 5 дней уехал на голодание: только вода и очищающие процедуры – и всё. Это было в России. А здесь у нас есть рис, мы нашли манго, рыбу, крабов. Сейчас пойдём, посмотрим – может быть, ещё что-то найдём. Так что мне здесь намного комфортнее», – прокомментировал с Занзибара своё участие в экстремальном шоу Денис Шведов.

За тем, впишется ли актёр в коллектив ветеранов «Последнего героя» и как будет справляться с испытаниями жарких африканских островов, можно наблюдать каждую субботу в 19:00 в эфире ТВ-3.

Денис Шведов. Биография.

В юности москвич Денис Шведов профессионально занимался регби, но из-за травмы был вынужден уйти из большого спорта. Поступил в Институт туризма, но интереса к учёбе не питал. По совету друга отправился на прослушивание в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и успешно прошёл конкурс. По окончанию учёбы был принят в Российский академический молодёжный театр, где служит до сих пор. Одновременно начал сниматься в кино, исполнив к настоящему моменту около полусотни ролей. Известность актёру принесло сотрудничество с режиссёром Юрием Быковым в таких картинах, как «Жить» и «Майор», премьера которого состоялась в рамках 66-го Каннского кинофестиваля. Также в фильмографии Дениса есть множество успешных и популярных сериалов, включая «Метод», «Измены» и «Мажор». Помимо съёмок в кино и службы в театре, актёр озвучивает компьютерные игры. Женат на актрисе Александре Розовской, воспитывает двоих детей.

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