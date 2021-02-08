Apple обвиняют в поддержке азартных игр

Популярного технологического гиганта обвинили в поддержке азартных игр. В окружном суде Северного округа Калифорнии начали процесс в отношении американского холдинга. Там изучается причастность корпорации к поддержке нерегулируемых азартных игр.

Иск в суд подали два гемблера, проигравших большие суммы денег в приложениях онлайн-казино. Они за реальные деньги приобретали виртуальную валюту в игре. Пока что решается вопрос о возбуждении против компании уголовного дела.

Отмечается, что обвинения касаются виртуального маркета App Store, в котором представлены приложения казино. Игроки акцентируют внимание на том, что такой гемблинг-продукт вызывает привыкание, а для Apple они интересны с точки зрения прибыли.

Согласно данным истцов, технологический гигант Apple получает до 30% прибыли от размещения нелегальных игорных заведений на собственной платформе. При этом, по мнению потерпевших, в компании знают о незаконном характере услуг. Истцы установили, что данными о поведении игроков Apple делится с разработчиками приложений.

Источник: Рейтинг Казино - портал актуальных новостей индустрии, на котором публикуются обзоры онлайн-казино, провайдеров, а также описаны все игровые автоматы, популярные среди азартной аудитории.