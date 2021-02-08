В Казани на продажу выставили книгу на арабском языке за 10 миллионов рублей: такое предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.

"Обложка с позолотой. Редкость для состоятельных ценителей арабской письменности", - дописывает продавец дорогой товар.

Автор объявления также указывает, что большая часть полученных за книгу денег пойдет на благотворительность и помощь нуждающимся.

Читайте также:

Соцсети: под Казанью неизвестные сливают химические жидкости прямо на дорогу.

В Казани два "краснобуса" столкнулись друг с другом.