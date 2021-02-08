В Казани на продажу выставили книгу на арабском языке за 10 миллионов рублей: такое предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.
"Обложка с позолотой. Редкость для состоятельных ценителей арабской письменности", - дописывает продавец дорогой товар.
Автор объявления также указывает, что большая часть полученных за книгу денег пойдет на благотворительность и помощь нуждающимся.
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