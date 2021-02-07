Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице "В Контакте". поздравил жителей республики с Днем герба, который отмечается сегодня. Напомним, что государственный герб Татарстана утвержден 7 февраля 1992 года.

"Есть ли среди вас те, кто знает, что означает символ нашей республики?", - спрашивает у подписчиков Минниханов.

Рустам Нургалиевич выложил видео с рассказом о государственном гербе республики.

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