Вчера в Зеленодольске жителям дома пришлось эвакуироваться из-за пожара на лестничной клетке: инцидент произошел по адресу ул. Гастелло, д. 6. Сообщение о возгорании поступило в 19:13. Приехав на место, пожарные установили, что на лестничной клетке 4 этажа горит мусор. К моменту приезда огнеборцев, из дома самостоятельно эвакуировались 10 жителей.
В 19:31 пожарные ликвидировали возгорание. В происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
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