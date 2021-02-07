В социальных сетях появилась фотография сломанного остановочного павильона в Казани: автор поста предполагает, что это дело рук вандалов.

"На Татарстане 7 кто-то разворотил остановку "ул. Тукая", - пишет пользователь.

Казанцы отреагировали на увиденное эмоционально:

"Руки бы оторвать тому? кто это сделал!", - комментирует увиденное женщина.

"У кого то руки чесались...", - рассуждает о причинах поломки павильона другой пользователь.

При этом некоторые казанцы взглянули на ситуацию с другой стороны и пообещали сами заняться починкой остановки.

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