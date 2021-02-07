Житель Казани, который уже успел понравиться пользователям сети, продолжает путешествовать по городам России и оставлять свой след – он выбирает узнаваемое место в городе и танцует там татарский танец.
«Йошкар-Ола республика Марий Эл, Казань, специально для тебя», - сказал молодой человек перед началом танца.
Большинство комментаторов положительно относятся к творчеству жителя Казани, но есть и недовольные.
«Опять он!»
«Кто его движениям учил?»
«Лучше он, чем тик-токеры, которые дорогу переходят».
Но есть и те, кому нравятся танцы.
«Молодчина! По всему миру надо показать наши танцы!»
«Ох! Танцор!»
«Заводная очень»
«Желаю вам станцевать в ближайшее время татарский танец у Эйфелевой башни».
К слову, танцы уже были в Кировской области, Москве и даже в Южной Корее.
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