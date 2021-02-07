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Фото: скриншот видео

«Опять он!»: житель Казани станцевал татарский танец в центре Йошкар-Олы

07.02.2021, 06:15 16 0 prokazan.ru

Житель Казани, который уже успел понравиться пользователям сети, продолжает путешествовать по городам России и оставлять свой след – он выбирает узнаваемое место в городе и танцует там татарский танец.

«Йошкар-Ола республика Марий Эл, Казань, специально для тебя», - сказал молодой человек перед началом танца.

Большинство комментаторов положительно относятся к творчеству жителя Казани, но есть и недовольные.

«Опять он!»

«Кто его движениям учил?»

«Лучше он, чем тик-токеры, которые дорогу переходят».

Но есть и те, кому нравятся танцы.

«Молодчина! По всему миру надо показать наши танцы!»

«Ох! Танцор!»

«Заводная очень»

«Желаю вам станцевать в ближайшее время татарский танец у Эйфелевой башни».

К слову, танцы уже были в Кировской области, Москве и даже в Южной Корее.

К другим новостям: 

- Не очень приятные новости... В январе жители Татарстана получат квитанции, где плата за тепло вырастет на 8%. Как это объяснили.

Татарстан Казань Общество
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