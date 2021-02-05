Наверх

Новости Казани и РТ

22:04, сегодня
На трассах Татарстана запрещено движение пассажирских автобусов
19:24, сегодня
В интернет-шоу бомж из Казани заработала 50 тысяч за то, что побрилась налысо
18:43, сегодня
Минздрав Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса в республике
10:25, 04.02.2021
Хоть одно молоко заказывай: ВкусВилл запустил бесплатную доставку в Казани от любой суммы в чеке
17:54, сегодня
Минздрав Татарстана рассказал, кому лучше не ставить прививку от коронавируса
17:51, сегодня
Мужчина насиловал свою падчерицу и фотографировал ее голой
17:05, сегодня
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни
13:22, 03.02.2021
Созидательное общество – популярный мировой тренд
16:52, сегодня
Агину Алтынбаеву оштрафовали на 18 тысяч за участие в челнинской акции против задержания Навального
16:33, сегодня
Татарстан поплыл: жители разных районов жалуются на подтопления дороги
16:08, сегодня
Не влезай, убьет: в Казани задержали мужчину, который угрожал девушке убийством
14:44, 02.02.2021
30 лет уверенности в завтрашнем дне - страховая компания «Гранта»
15:21, сегодня
Водителей Татарстана предупреждают о сильном гололеде в выходные
15:10, сегодня
ВТБ предупреждает о новом виде мошенничества в области закупочной деятельности
14:31, сегодня
«Задыхались оба»: врачи РКБ вытащили с того света беременную девушку, которая болела коронавирусом
14:21, сегодня
Отец-сектант убил своего сына во время ритуала и не сел за это в тюрьму
13:11, сегодня
В сети появилось видео падения мужчины с 17 этажа, который убил шестимесячного ребенка
13:08, сегодня
Депутатов Госдумы оценили по влиянию на бизнес
12:38, сегодня
За две недели в Татарстане стоимость бензина выросла на 24 копейки
11:41, сегодня
«Будь ты мужиком»: скандальная челнинка Агина Алтынбаева избежала «уголовки» за избиение соседа
11:38, сегодня
Завозные случаи коронавируса и пять заболевших детей: оперштаб Татарстана раскрыл свежую статистику
11:13, сегодня
«Есть обращения в прокуратуру»: власти Казани отказались от оценки действий полицейских на митинге
10:36, сегодня
«Выбил страйк»: водитель в одном из дворов в Казани протаранил шесть припаркованных машин
10:33, сегодня
Насмерть засыпало сахаром: в страшном столкновении трех «КАМАЗов» под Челнами погиб водитель
10:00, сегодня
Два жителя Казани с помощью программы занижали показания счетчиков
09:28, сегодня
Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске
09:08, сегодня
Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов
09:06, сегодня
Элвина Грея осудили в сети за одежду, в которой он пришел в кабинет к Радию Хабирову
08:26, сегодня
«Идет по приборам»: под Казанью засняли разбитую машину, которая ехала с открытым капотом
07:37, сегодня
Глава сети штабов Навального рассказал, когда пройдут очередные митинги
06:15, сегодня
«Чудом осталась жива»: под Казанью произошло крупное ДТП с участием фуры
05:15, сегодня
Появились подробности зверского убийства беременной женщины и ее отца из Перми
01:15, сегодня
Активистам в Казани согласовали митинг против задержаний и репрессий
00:15, сегодня
«Несколько дней лежит одна, без еды»: волонтер из Казани рассказала душераздирающую историю девушки
19:07, 04.02.2021
Ректор КФУ опроверг слухи о присоединении вуза к КАИ
18:35, 04.02.2021
Еще две женщины в Татарстане скончались от коронавируса
17:42, 04.02.2021
В Татарстан скоро вернутся 30-градусные морозы
17:30, 04.02.2021
Разработчики вакцины от коронавируса Спутник V ответили на вопрос о ее халяльности
17:00, 04.02.2021
Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля при поддержке банка «Открытие»
16:27, 04.02.2021
Сильный ветер и минимальная видимость: синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении погоды
15:50, 04.02.2021
Женщину в Казани обманули мошенники, представившись сотрудниками банка и полиции
15:36, 04.02.2021
Потеряться — не значит пропасть: Билайн и «ЛизаАлерт» подвели итоги совместной работы в 2020 году
14:56, 04.02.2021
За год в Татарстане судили два десятка участников ОПГ
14:52, 04.02.2021
Мужчина в Челнах напал с ножом на молодую пару
14:21, 04.02.2021
Новый военный госпиталь построят в Казани
13:48, 04.02.2021
В Казани вырастет плата за отопление за январь
12:12, 04.02.2021
По ощущениям -32: серьезное похолодание ожидается в Казани
11:38, 04.02.2021
Ночью в Казани сгорела автомойка, названа предварительная причина
11:33, 04.02.2021
Иван Ургант утопил «КАМАЗ»для съемок ток-шоу
11:00, 04.02.2021
Группа банка «Открытие» в 2020 году продемонстрировала рекордный рост объемов вложений клиентов
10:56, 04.02.2021
Полицейские в Казани задержали более 40 человек с арматурой: они готовили массовую драку
10:39, 04.02.2021
«Кровь просочилась на этаж ниже»: мужчина убил беременную сожительницу и ее отца
10:13, 04.02.2021
Девять на одну: в Нижнем Тагиле подростки избили школьницу и оставили лежать ее на снегу
10:01, 04.02.2021
В Татарстане 14-летняя девочка пыталась покончить жизнь самоубийством и попала в реанимацию
09:52, 04.02.2021
«Оскорбляли и кидали лицом в снег»: житель Казани рассказал о жестких задержаниях на митинге
09:00, 04.02.2021
«Опасные животные и 39 дней без еды»: казанцам рассказали, как проходят съемки «Последнего героя»
08:57, 04.02.2021
«Видимо очень теплые трусы»: казанцы заметили полуголого мужчину в автобусе
08:39, 04.02.2021
В Татарстане за сутки от коронавируса погибли 2 женщины и 3 мужчин
08:32, 04.02.2021
На трассе Татарстана столкнулись две иномарки
07:36, 04.02.2021
Минниханов поручил доработать проект развития Старо-Татарской слободы в Казани
07:00, 04.02.2021
ВТБ внедряет голосовой антифрод для защиты от мошенников
07:00, 04.02.2021
В Казани девушку арестовали на 10 суток за призывы пойти на протесты против задержания Навального
06:00, 04.02.2021
Жителей Татарстане ждет резкое потепление
01:00, 04.02.2021
В Казани могут открыть еще один торговый центр - он будет с фасадом исторического здания
00:00, 04.02.2021
Избил 10-летнего сына, заступившегося за мать: мужчину из Казани подозревают в насилии над ребенком
20:54, 03.02.2021
Mash: глава казанского штаба Навального отбывал арест за митинг вместе с сыном депутата Госсовета
19:45, 03.02.2021
Главный тренер волейбольного «Зенита» из Казани Владимир Алекно уйдет из команды
17:51, 03.02.2021
Еще две женщины и трое мужчин умерли от коронавируса в Татарстане
17:40, 03.02.2021
«Находились в разных комнатах»: на вечеринке неожиданно умерли двое мужчин
17:37, 03.02.2021
2 февраля в одной из квартир в Казани обнаружили изрезанное тело мужчины
17:10, 03.02.2021
Ее не выкидывали из автобуса: Ассоциация АТП прокомментировала инцидент с сидящей в снегу девушкой
16:31, 03.02.2021
Берегитесь: исследователи выявили в Татарстане две группы потенциально опасных водителей
15:58, 03.02.2021
«Меня убивают!»: в Воронеже с особой жестокостью убили учительницу математики
12:06, 03.02.2021
Полицейские в Челнах устроили погоню за водителем и задержали его с помощью ленты с шипами
10:40, 03.02.2021
Наркоман в Челнах пытался украсть из детского магазина робота и квадрокоптер
09:56, 03.02.2021
«Никогда не плакала, сегодня плачу»: Агина Алтынбаева из Челнов высказалась о приговоре Навальному
17:19, 02.02.2021
Челнинский учитель Раушан Валиулллин вышел на одиночный пикет у здания УМВД
16:08, 02.02.2021
В Челнах пропал 30-летний мужчина: его ищут с января
14:59, 02.02.2021
Мужчина убил агрессивную тещу за то, что она оттягивала ему уши
13:49, 02.02.2021
Под Челнами очевидцы пытались потушить снегом вспыхнувшую иномарку
12:03, 02.02.2021
Преследования продолжаются: за участие в протестах наказали 34-х челнинцев
11:24, 02.02.2021
Известный создатель антивируса Евгений Касперский приехал в Челны и покатался на электромобиле КАМАЗ
10:04, 02.02.2021
В Челнах молодой водитель без прав сбил двух школьниц, девочки в больнице
15:54, 01.02.2021
Под суд за участие в протестах пойдут еще 36 челнинцев, их дела рассмотрят по видео
11:52, 01.02.2021
В Татарстане вахтовый автобус загорелся на ходу
10:57, 01.02.2021
Троих участников протестов в Челнах привлекли к ответственности, одного арестовали
21:19, 31.01.2021
Труп молодого парня нашли в челнинской квартире
17:30, 31.01.2021
В Челнах прошли протесты против задержания политика Алексея Навального. Задержания попали на видео
14:02, 31.01.2021
В Челнах начались задержания на протестах сторонников Навального. Среди пойманных - Агина Алтынбаева
Фото news.1777.ru

На трассах Татарстана запрещено движение пассажирских автобусов

05.02.2021, 22:04 125 0 prokazan.ru
Об этом сообщили в ГИБДД

На автодорогах Татарстана снова ввели ограничения движения. Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики. 

С 22 часов 5 февраля по трассам запрещается движение междугородних автобусов, указано в сообщении ведомства. Сроки снятия ограничений не уточняются, причиной стали погодные условия. 

Водителей просят не выезжать за границы населенных пунктов, а в случае возникновения внештатных ситуаций на дороге просят обращаться по телефону 8(843)5333888.

Читайте также:

В Татарстане после потепления снова ударят морозы

Погода Дороги
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Татарстан поплыл: жители разных районов жалуются на подтопления дороги
В Татарстан скоро вернутся 30-градусные морозы
Водителей Татарстана предупреждают о сильном гололеде в выходные
Полицейские в Челнах устроили погоню за водителем и задержали его с помощью ленты с шипами
«Идет по приборам»: под Казанью засняли разбитую машину, которая ехала с открытым капотом
Сильный ветер и минимальная видимость: синоптики Татарстана предупреждают об ухудшении погоды
По ощущениям -32: серьезное похолодание ожидается в Казани
Жителей Татарстане ждет резкое потепление
Госавтоинспекция Казани анонсировала новый рейд 3 февраля
Синоптики вновь предупреждают жителей Татарстана об ухудшении погодных условий
Водителя в Казани, который объезжал пробку по трамвайным путям, нашли и наказали
«Могли бы снег вывозить»: дрифтующие самосвалы засняли на дороге в Казани
Сразу в трех регионах закрыли движение для автобусов, грузового транспорта и маршруток
Почти на неделю в Казани изменится организация движения по ряду дорог
Гидрометцентр Татарстана: в ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погоды
Грузовикам и рейсовым автобусам разрешили выезд на трассы в Татарстане
В Татарстане из-за сильного снега закрыли движение по трассам для автобусов и грузовиков
Жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий
Татарстанцев ожидает аномально теплый февраль
Президент Татарстана направил соболезнования главе Ульяновской области в связи с крупным ДТП
На трассе М-5 фура протаранила пассажирский автобус, погибли 12 человек
Синоптики предупредили жителей Татарстана о плохой погоде в выходные
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

18:21, 03.02.2021
Сотрудники пожарной охраны пожаловались на начальника, который требовал ухи и водки
20:24, 30.01.2021
«Курица, зелень и вперед!»: мужчина готовил шашлык на Вечном огне
15:20, 01.02.2021
«Детство вспомнили!»: подробности первой в Казани массовой игры в снежки на крыше ТЦ «KazanMall»