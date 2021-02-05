На автодорогах Татарстана снова ввели ограничения движения. Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики.

С 22 часов 5 февраля по трассам запрещается движение междугородних автобусов, указано в сообщении ведомства. Сроки снятия ограничений не уточняются, причиной стали погодные условия.

Водителей просят не выезжать за границы населенных пунктов, а в случае возникновения внештатных ситуаций на дороге просят обращаться по телефону 8(843)5333888.

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