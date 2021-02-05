В Казани на стриме в YouTube женщина - божм побрилась налысо за донат в 50 тысяч. Видео опубликовал блогер Азат, автор канала "День бомжа ТВ".

В ходе прямого эфира подписчики предложили побриться под машинку сначала за полмиллиона, затем цену снизили до 50 тысяч. Герои шоу - Дед и Женя - согласились и тут же оставили Женю без волос. На деньги, которые они заработали таким образом, бомжи планируют погасить долги и купить новый телефон.

В комментариях к эфиру одни пользователи говорят, что все это не по-человечески, другие рекомендуют купить Жене парик и уверяют, что ничего страшного не произошло.

Добавим, что канал "День бомжа ТВ" казанец ведет порядка двух лет, на нем уже более 300 видео. Первые из них - это общение с гражданами без определенного места жительства на улице, небольшая помощь им. Далее проект перерос в целый сериал, за жизнью казанских бомжей следят в разных городах страны и периодически присылают донаты на еду и другие необходимые вещи.

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